Der Ruf von intelligentem Spielzeug hat gelitten. Die sogenannten Smart Toys sammelten zu viele Daten und verstießen damit gegen Datenschutzbestimmungen. Dies wollen Forscher der Hochschule Anhalt ändern und in Zusammenarbeit mit diversen Akteuren Spielzeug bauen, mit dem über Distanz miteinander kommuniziert werden kann. Und das nicht nur mittels Sprache, sondern auch über Haptik. "Es geht uns darum, eine Geheimsprache zu entwickeln, über die man sicher miteinander kommunizieren kann", erklärt Arne Berger, Experte für Mensch-Computer-Interaktion. Beispielsweise könnten Familienangehörige über Distanz in Kontakt bleiben. Sensoren an einem Plüschtier etwa könnten Lautstärke, Temperatur oder Bewegungen wahrnehmen und an das andere Spielzeug an einem anderen Ort senden.