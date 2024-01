Die Sydney-Trichternetzspinne (Atrax robustus), in Australien als Sydney Funnel-web spider bekannt, gilt als die gefährlichste und nach der Brasilianischen Wanderspinne (Phoneutria fera) auch als die giftigste Spinne der Welt. Ihr Biss kann einen erwachsenen Menschen in weniger als einer Stunde töten, wobei das Gift männlicher Trichternetzspinnen fünf- bis sechsmal giftiger als das von Weibchen ist. Normalerweise wird die Spinnenart nur zwischen einem und fünf Zentimetern groß, wobei die Weibchen die Männchen klar überragen. Das größte bislang entdeckte Weibchen namens Megaspider misst mit acht Zentimetern aber nur wenig mehr als das neue Rekord-Männchen Hercules.

Sowohl Hercules als auch sein "Amtsvorgänger" Colossus wurden dem nördlich von Sydney gelegenen Australian Reptile Park übergeben. Der Reptilienpark ist der einzige Ort in Australien, an dem Spinnen-Männchen für ihr Gift gemolken werden. Das Toxin eignet sich besonders gut für die Herstellung eines Antidots - eines lebensrettenden Gegengifts. Seit dem Beginn des Antidot-Programms des Reptilienparks im Jahr 1981 gab es in Australien keine Todesfälle mehr durch einen Biss der im Umkreis von 160 Kilometern um Sydney vorkommenden Sydney-Trichternetzspinne.