Hochgerechnet haben rund 360.000 Kinder und Jugendliche eine Social-Media-Nutzung mit Suchtkriterien. Zwar sank die Zahl im Vergleich zu 2022 etwas, doch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 liegt sie damit fast doppelt so hoch. Insgesamt ging die Nutzungszeit sozialer Medien laut Studie im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück: An Schultagen waren 10- bis 17-Jährige, die Social Media Dienste mindestens einmal pro Woche nutzen, im Schnitt 150 Minuten am Tag damit online, an Wochenenden und Ferien waren es 224 Minuten, also fast vier Stunden.