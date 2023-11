Für Touristen war es nicht spürbar, aber nach Ende der Urlaubssaison wurde in Bodrum das Wasser teils stundenlang abgestellt. Inzwischen regnet es zwar hin und wieder, doch die Sorge vor dem nächsten Sommer ist schon jetzt groß. "Wir erleben angesichts der Trockenheit eine in unserer Geschichte beispiellose Wasserknappheit", sagte Bürgermeister Ahmet Aras vor kurzem. Mirbahattin Demir von der Umweltorganisation Mucep weist darauf hin, dass Wassermangel schon seit 30 Jahren in der Region ein Thema sei, dieser aber durch den Klimawandel ein "völlig anderes Ausmaß" erreicht habe.

Baris Önol, Meteorologie-Professor an der Technischen Universität Istanbul, sagt, die Trockenheit halte schon seit einem Jahr an, die erhöhte Verdunstung des Bodenwassers aufgrund von Hitze verschärfe dabei die Dürre. "Wenn wir diesen Winter wieder so trocken wie den letzten erleben, wird es schwer sein, den Sommer 2024 zu überstehen", sagt Önol. Das werde auch den Anbau von Obst und Gemüse negativ beeinflussen.