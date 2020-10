Der Preis gehe „an drei Forscher, die einen maßgeblichen Anteil am Kampf gegen die durch Blut übertragene Hepatitis geleistet haben. Die Krankheit ist ein großes globales Gesundheitsproblem, die bei Menschen rund um den Globus Zirrhose und Leberkrebs verursacht“, so das Nobelkomitee. Der Medizinnobelpreis ist 2020 mit rund zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, etwa 950.000 Euro.

Bei der jährlichen Verleihung der Nobelpreise werden am Montag traditionellerweise die Preise für medizinische Forschung vergeben. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger der Preise für Chemie und Physik bekanntgegeben. Am Donnerstag folgt der Literaturnobelpreis und am Freitag schließlich der Friedensnobelpreis.