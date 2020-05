Klein, orangefarben und durchscheinend: So sitzt die Brut der Maiwürmer derzeit in ihren Wartehallen, den Blumenblüten, und wartet auf den richtigen Flieger, eine bodenbrütende Wildbiene. Die Larven, die sich tatsächlich beim richtigen Brummer in den Pelz klammern, haben schon mal fünf von sechs Richtigen im Ölkäferlotto gezogen. Larven, die sich auf die falsche Biene setzen, haben verloren und gehen ein. Genau wie die, die zwar mit in ein Bienennest fliegen, aber neben einem Bienen-Ei landen - auch die gehen ein.