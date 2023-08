Die neue Analyse verrät mehr über seine Herkunft, Ötzis Vorfahren waren sozusagen migrantischen Ursprungs. "Wir waren sehr überrascht, in der jüngsten Analyse des Genoms des Mannes aus dem Eis keine Spuren osteuropäischer Steppenhirten zu finden. Auch der Anteil der Gene von Jägern und Sammlern in Ötzis Genom ist sehr gering", sagt Johannes Krause. Er ist Direktor für Archäogenetik am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und Co-Autor der Studie. "Genetisch scheinen seine Vorfahren direkt aus Anatolien gekommen zu sein, ohne sich mit Jägern und Sammlern zu vermischen." Ötzis Familiengeschichte führt also in die heutige Türkei. Helle Haut, langes Haar – wir müssen unser Ötzi-Bild überdenken und auch die Werbung wird sich anpassen müssen. Bildrechte: imago/Udo Gottschalk

Das trifft zumindest für 91 Prozent seines Erbguts zu. Früheckerbauern kamen ab vor etwa 9000 Jahren aus dem Nahen Osten und brachten die bis dahin unbekannte Landwirtschaft nach Europa. Und die übrigen knapp neun Prozent? Dieser Teil des Genoms stammt von europäischen Wildbeutern. Das Forschungsteam schließt daraus, dass Ötzi aus einer relativ isolierten Bevölkerung in den Alpen stammt, die nur wenig Kontakt zu anderen europäischen Gruppen hatte.

Gesunder Lebensstil: Keine Fettleibigkeit trotz Veranlagung

Die neuen Erkenntnisse betreffen auch unser Bild von Ötzi, das in Illustrationen und Modellen festgehalten ist. Wir müssen es wohl beiseiteschieben, denn Ötzis Haut war der Analyse zufolge sehr dunkel. Deutlich dunkler als nach heute für Südeuropa geltenden Maßstäben. "Es ist der dunkelste Hautton, der bei zeitgenössischen europäischen Individuen festgestellt wurde", erklärt der Anthropologe Albert Zink, Mitautor der Studie und Leiter des Eurac-Forschungsinstituts für Mumienstudien in Bozen. "Bisher ging man davon aus, dass sich die Haut der Mumie während der Konservierung im Eis verdunkelt hatte, aber vermutlich handelt es sich bei dem, was wir jetzt sehen, weitgehend um die ursprüngliche Hautfarbe von Ötzi. Das zu wissen, ist natürlich auch für die ordnungsgemäße Konservierung der Mumie wichtig."

Und auch sein kahler Kopf ist nicht eisbedingt. Der ursprünglich schwarzhaarige Ötzi neigte als reifer Mann stark zu erblich bedingtem Haarausfall. Auch Gene, die ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes aufweisen, wurden in Ötzis Genom gefunden, allerdings dürften diese Faktoren dank seines gesunden Lebensstils nicht zum Tragen gekommen sein. Nach all den Bürden einer historischen Berühmtheit, die der alpin-anatolische Landwirt schon durchmachen musste, setzt der neue Fokus auf seine Äußerlichkeiten dem Rummel jetzt also noch die Krone auf. Und zeigt: Europa war schon in der Jungsteinzeit ein bunter Kontinent.