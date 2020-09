Für Wissenschaft und Medizin wäre das eine großartige Errungenschaft. Und auch Tierschützer dürften davon begeistert sein. Bis heute greift die Wissenschaft in der biologischen Forschung oder bei der Entwicklung von Medikamenten auf Tierversuche zurück. Organoide könnten dieses Vorgehen irgendwann ersetzen, da durch sie gesunde und kranke menschliche Gewebestrukturen künstlich erschaffen werden können. Der lange Weg vom Labor bis hin zur klinischen Studie kann so beschleunigt werden und kein Labortier müsste dafür leiden.

Trotz des herausragenden Erfolgs standen die Forscher vor einer ganzen Reihe von Problemen, denn menschliche Organe sind sehr komplexe Strukturen und enthalten eine Menge unterschiedlicher Zelltypen. Darüber hinaus haben Stammzellen leider die Angewohnheit, unkontrolliert zirkuläres, geschlossenes Gewebe mit kurzer Lebensdauer bilden. Sie nehmen also nur schwer die Größe und Form echter menschlicher Organe an.

Doch da kommen Prof. Matthias Lütolf vom Institute of Bioengineering an der Universität Lausanne und sein Team ins Spiel.

Sie haben eine Methode entwickelt, durch die die Zellen in die richtige Form gebracht werden können. Sie nutzt einen sogenannten microfluidischen Chip auf dem sich ein Gel befindet. In dieses Gel wurde mit Hilfe von Lasern die dreidimensionale Form eines Minidarms eingraviert. Außerdem ist das Gel mit Wachstumsfaktoren angereichert, die aus der Zellumgebung des originalen menschlichen Darms gewonnen wurden.

Außerdem funktionieren diese nachgebildeten "Miniatur-Därme" in einigen Bereichen wie ihr Original. So können sie sich zum Beispiel von größeren Gewebeschäden erholen und sind im Gegensatz zu bisher produzierten Organoiden über Wochen oder sogar Monate lebensfähig.

Die Wissenschaftler haben also eine Methode gefunden, große Mengen künstlichen Gewebes in kürzerer Zeit und mit einer längeren Lebensdauer zu produzieren. Laut Lütlof könnten die so hergestellten Gewebe langfristig in der regenerativen Medizin verwendet werden. Aber auch biologische Studien und die Arzneimittelforschung kommen dadurch einen großen Schritt voran.