Und was in Karten steht, das stimmt irgendwie einfach. Eine, die sich mit Karten ganz gut auskennt, ist die US-amerikanische National Geographic Society. (Das sind die, die das Magazin mit dem gelben Rand herausgeben und gleich passenderweise auch ein Logo haben, das aus einem gelbem Rand besteht.) Die Gesellschaft veröffentlicht seit Anfang des 20. Jahrhunderts international beachtete Kartenwerke und hat am 8. Juni dieses Jahres, dem Welttag der Ozeane, verkündet: Der Südliche Ozean ist ab sofort den anderen vier gleichgestellt. In der Kartografie bedeutet das: gleiche Schriftart, gleiche Schriftgröße und gleiche Farbe. (In Mitteldeutschland hatten wir so einen Fall zuletzt 2019, als die B6 zur Nordharzautobahn A36 wurde. Die Straße blieb die selbe, nur die Schrift ist jetzt eine andere.)