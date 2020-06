Als sich die Steinigers kennenlernten, gab es noch kein Internet. Und auch keine Dating-Portale, die ihre Chancen als Paar ausgerechnet hätten. Gefunkt hat es trotzdem. Seit 66 Jahren sind sie nun verheiratet und hatten von Anfang an ein gutes Gefühl. Um herauszufinden, ob sie Gemeinsamkeiten haben, brauchten sie keine Matrix.

Beide sind jetzt fast 90. Geschichten wie ihre gibt es viele. Sie erzählen von gemeinsamen Plänen, Interessen und Wünschen. Doch lässt sich schon zu Beginn einer Beziehung erkennen, ob sie hält? Die Psychologin Dr. Christine Finn von der Uni Jena hat dazu mit ihrem Team in einer Langzeitstudie genauer erforscht. 2.000 Probanden nahmen daran teil. Sie alle waren zu Studienbeginn in einer festen Partnerschaft. Sieben Jahre lang sind sie von den Wissenschaftlern immer wieder befragt worden. Viele der Beziehungen hatten sich im Laufe der Zeit gefestigt. 16 Prozent der Paare hatten sich getrennt. Ihr Konfliktpotential hatte deutlich zugenommen.

Redebedarf gibt es auch beim Ehepaar Steiniger immer wieder. In guten wie in schlechten Zeiten. Dann sprechen sie aber bewusst nicht von Krisen in der Beziehung, sondern von schwierigen Lebensphasen. Als sie sich zum Beispiel um die Gesundheit eines ihrer Kinder gesorgt hatten.