Bereits Ende Juni hatten chinesische Forscher in der US-Fachzeitschrift PNAS eine Studie veröffentlicht, in der sie vor der Gefahr einer erneuten Influenzapandemie durch ein Virus, das vom Schwein auf den Menschen überspringen könnte, gewarnt haben. Wie die Forscher herausfanden, ist es in China auch schon zu Infektionen beim Menschen gekommen. Allerdings hat das Virus bisher noch nicht die Fähigkeit, direkt von Mensch zu Mensch weiterverbreitet zu werden.

Die Forschenden hatten im Rahmen ihrer Untersuchung ein Virus gefunden, das sowohl genetische Merkmale des Schweinegrippen-Erregers von 2009 als auch des Vogelgrippe-Erregers H5N1 aufweist. Sie tauften es G4. Und sie äußerten die dringende Empfehlung, die Sicherheitsbestimmungen bei der Schweinehaltung streng einzuhalten, damit G4 nicht auf den Menschen überspringen kann.

Schweine übertragen alles

Jetzt hat ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Friedrich-Löffler-Institut Greifswald, dem Institut für Virologie der Universität Freiburg und der Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) eine ähnliche Untersuchung an europäischen und damit auch deutschen Schweinebeständen durchgeführt. Die Ergebnisse sind beunruhigend: Die Forschenden konnten neue Viren isolieren, die auf den Menschen übertragbar und überlebensfähig sind. "Somit stellen europäische Schweinepopulationen Reservoire für neu auftretende IAV-Stämme (Schweinegrippe-A-Viren, Anm.d.R.) mit zoonotischem und möglicherweise präpandemischem Potenzial dar", schreiben die Wissenschaftler in ihrer Studie, die im Fachmagazin "Cell Host Microbe" erschienen ist. Professor Martin Schwemmle von der Universitätsklinik Freiburg war an der Untersuchung beteiligt.

Das Schwein hat eine ganz spezielle Funktion in der Übertragung von Influenzaviren, weil diese Spezies von aviären (von lat. avis, Vogel, Anm.d.R.) Influenzaviren, natürlich von Schweineinfluenzaviren, aber auch von humanen Influenzaviren infiziert werden kann. Prof. Martin Schwemmle, Uni Freiburg

Das sei an sich noch nicht wirklich schlimm, so Schwemmle. "Aber was dann passiert im Schwein, wenn es Koinfektionen gibt, dass diese Stämme dann ihre genetische Information austauschen können", das ist das Problem. "Dann gäbe es zum Teil Varianten, die so neu sind, dass sie wieder auf die humane Population überspringen können bzw. die infizieren können wie die Schweinegrippe 2009."

Neue Mixtur kann Viren gefährlicher machen

Der Worst Case wäre wie 2009, dass sich im Schwein ein neues Virus bildet, was praktisch alle Qualitäten hat, die humane Population zu erobern. Und diese Situation kann sich im Prinzip immer wieder wiederholen. Prof. Martin Schwemmle

Einmal mehr stellt sich die Frage nach der Gefährlichkeit von Schweinemast-Großbetrieben mit Zehntausenden Tieren. Hier läuft virale Evolution im Zeitraffer ab, denn die Viren können reihum schnell immer wieder neue Wirte finden. Das Friedrich-Löffler-Institut führt regelmäßig Monitorings in den Betrieben durch, was auch im Interesse der Betreiber ist, denn die wirtschaftlichen Verluste durch an Influenza erkrankte Tiere können erheblich sein.

Sorgfalt im Umgang

Wie ihre chinesischen Kollegen kommen auch die deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Gefahr beträchtlich ist und dass das Personal beim Umgang mit den Tieren äußerste Sorgfalt walten lassen sollte, um sich nicht anzustecken, so Timm Harder vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI).

Die Tendenz zu größeren Beständen in der Schweinehaltung besteht nach wie vor, und wir sehen auch die Tendenz, dass diese großen Bestände, die sind ja meistens auch sehr autark, das heißt in sich geschlossen, eine eigene kleine Welt auch für Influenzaviren etablieren können. Prof. Timm Harder, FLI

Wie sich solche Viren entwickeln, "soll durch eine Folgestudie, die in einem europäischen Konsortium im Moment projektiert wird, genauer untersucht werden", so Harder, um den Einfluss solcher großen Bestände auf die Epidemiologie der Influenza herauszufinden.

Wo kann ich mich anstecken?

Expositionsvermeidung heißt: ach, die Stalltür steht offen, die Schweine sehen so niedlich aus. Wir gehen mal durch den Stall. Wenn man das tut, exponiert man sich. Prof. Timm Harder

Und dafür sollte eine Pandemie wie die aktuelle unsere Sinne schärfen, so Harder, "dass man darüber nachdenkt: Hoppla, wo kann ich mich unter Umständen einem Erreger, einem Agens aussetzen?".