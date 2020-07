Wachsender Fleischkonsum fördert Infektionsgefahr

Auch die deutsche Fleischindustrie produziert immer mehr Fleisch. Das veranschaulichen die Dimensionen des Exports: 2019 wurden 2,4 Millionen Tonnen Schweinefleisch von Deutschland ins Ausland exportiert, im Jahr 2000 waren es gerade mal 600.000 Tonnen. Das Fleisch aus deutschen Schlachtereien ist dabei teilweise so günstig, dass es die Preise in anderen Ländern drückt.

Auch in deutschen Supermärkten unterbieten sich Hersteller in einem ständigen Preiskampf um tierische Produkte gegenseitig. Bildrechte: IMAGO Die industrielle Intensivtierhaltung arbeitet nach dem Prinzip der höchstmöglichen Rentabilität. In der Regel heißt das: möglichst viele Tiere auf möglichst engem Raum, um möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Wenn Tiere Körper an Körper in riesigen Mastanlagen zusammengepfercht werden, ist das nicht nur aus ethischen Gründen bedenklich. Die Massentierhaltung bietet Viren und anderen Erregern gute Bedingungen, um in kurzer Zeit den kompletten Stall zu infizieren.

Massentierhaltung riskiert Entstehung resistenter Keime

Auch wenn die jeweilige Krankheit nicht für Menschen gefährlich sein muss, bringt das hohe Infektionsrisiko in der Massentierhaltung ein weiteres Problem mit sich: Oft werden die Tiere mit Antibiotika behandelt. Durch den Einsatz dieser Medikamente können die Erreger Anpassungen an Antibiotika entwickeln, die daraufhin ihre Wirksamkeit für Mensch und Tier verlieren.

Das Problem ist lange bekannt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will mit einer Änderung des Arzneimittelgesetzes die tierische Medikation mit Antibiotika in Zukunft erheblich reduzieren. Schon von 2014 bis 2017 sei die Menge um ein Drittel verringert worden, so das Ministerium. In Zahlen heißt das jedoch, dass immer noch über 200 Tonnen Antibiotika (Stand 2017) in der Tierzucht eingesetzt werden. Darunter auch sogenannte Reserveantibviotika, die nur dann genutzt werden, wenn herkömmliche Antibiotika versagen. Bis 2022 will die EU eine Liste der Antibiotika erstellen, die nur in der Humanmedizin verwendet werden dürfen. Bildrechte: IMAGO

Um einen natürlichen Schutz vor Infektionskrankheiten zu erreichen, ist genetische Vielfalt unerlässlich – doch laut dem Bericht von UNEP und ILRI gibt es durch die Massentierhaltung immer mehr genetisch ähnliche Tiere. Diese sind wegen des kleinen Genpools innerhalb der Zuchten anfälliger für Infektionen. Virologe Alexander Kekulé verdeutlicht das mit der Spanischen Grippe: Als die Krankheit 1918 grassierte, infizierten sich auch Schweine mit dem Virus. Durch die industrielle Zucht der Tiere blieb das Virus in Generationen von Schweinen erhalten und kombinierte sich schließlich mit einem anderen Virus zu einem neuen Erreger, der die Schweinegrippen-Epidemie von 2009 auslöste.

Zoonosen verbreiten sich durch Umweltzerstörung und Klimawandel

Durch Verschmutzung von Luft- und Wasser, massive Zerstörung der Urwälder und intensive Landwirtschaft wird der Lebensraum für viele Wildtiere immer kleiner. Das bringt Tier und Mensch in einigen Regionen enger zusammen und "reißt die natürlichen Puffer, die den Mensch einst vor diesen Erregern geschützt haben, nieder", sagt Doreen Robinson, die Leiterin der Abteilung für Wildtiere bei UNEP. Zur Abholzung der Urwälder trägt auch Europa bei. Denn während der südamerikanische Regenwald zugunsten von Soja-Plantagen immer weiter abgeholzt wird, importiert die EU Millionen Tonnen Soja für die Futtertröge der Massentierhaltung.

Die Konsumgesellschaften schaffen jedoch nicht nur gute Bedingungen für die Entstehung neuer Zoonosen, sondern auch für deren Verbreitung: Das Bevölkerungswachstum und die damit einhergehende Urbanisierung fördern das Risiko für Epidemien. Je mehr Menschen in einer Gegend leben, desto leichter können sich Krankheiten ausbreiten. Und durch die Mobilität unserer heutigen Welt kann eine lokale Epidemie sehr viel einfacher und schneller zur globalen Pandemie werden, als noch vor wenigen Jahrzehnten. Durch die Abholzung und Verbrennung der Regenwälder zur Landgewinnung schrumpfen die grünen Lungen der Erde – und mit ihnen der Abstand zwischen Mensch und Wildtieren. Bildrechte: imago/epd

Wieso der Kapitalismus die Weltgesundheit gefährdet

Gegenwärtig ist die ganze Menschheit mit der Eindämmung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beschäftigt. Doch Veterinär-Epidemiologin Delia Randolph mahnt, dass es nicht nachhaltig sei, lediglich die Epidemien zu bekämpfen. Das wäre, als würde man bei einem kranken Menschen "nur die Symptome behandeln, und nicht die zugrundeliegenden Ursachen". Die Forschenden betonen, dass diese Probleme angegangen werden müssen:

Wenn wir weiterhin die Tierwelt ausbeuten und unsere Ökosysteme zerstören, können wir in den kommenden Jahren einen stetigen Strom dieser Krankheiten erwarten. Inger Andersen, UNEP-Chefin

Durch die Verbrennung fossiler Energiestoffe wird der Treibhauseffekt weiter verschärft. Bildrechte: imago/Future Image Der Zusammenhang dieser menschengemachten Probleme zeigt, dass sie tief in unserem System verwurzelt sind. Die globale Weltwirtschaft handelt meist ungebremst nach den kapitalistischen Prinzipien von Rentabilität und Profit. "Dieser Wachstumszwang zwingt unser Wirtschaften mit Geld zu einem Zugriff auf die Böden, auf die Meere, auf die Luft“, kritisiert Eske Bockelmann, Philologe, Germanist und Geld-Philosoph aus Chemnitz. Die Ausbeutung von Mensch und Tier, Umweltzerstörungen und Massentierhaltung werden nicht aufhören, solange sie finanziellen Gewinn abwerfen. Sie sorgen einerseits für die vermehrte Entstehung von Zoonosen und treiben gleichzeitig die globale CO2-Bilanz weiter nach oben. Davon wird die über allem schwebende Klimakatastrophe – und mit ihr die Verbreitung von gefährlichen Erregern – noch weiter angeheizt.

Laut Bockelmann helfe nur eine radikale Lösung aus dieser festgefahrenen Situation:

Nur ohne Geld werden diese Zwänge aus der Welt geschafft, die uns unsere Klimaerwärmung einbrocken. Es ist nur die erste Bedingung dafür, dass es insgesamt mit diesem zerstörerischen Umgang mit der Welt anders wird. Eske Bockelmann, Philologe, Germanist und Geld-Philosoph

Win-win: Investitionen in Gesundheit und Nachhaltigkeit

Wo Bockelmann den Systemwechsel fordert, sieht die Studie praktische Lösungen – zum Beispiel Investitionen in ein öffentliches Gesundheitssystem und in nachhaltige Landwirtschaft. ILRI-Direktor Jimmy Smith verweist auf eine Schätzung, die ein paar Jahre zurückliegt: Ein globales Investment von rund 25 Milliarden Dollar über zehn Jahre würde einen Nutzen in Höhe von 125 Milliarden Dollar bringen.