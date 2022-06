Wie funktioniert das? "Das Pflaster ist ein dünner, flexibler Film, der im trockenen Zustand mit der Pinzette angehoben und auf einer Wunde platziert wird", erklärt Studienerstautorin Ceren Kimna. Die Unterseite dieses Films wird bei Kontakt mit feuchtem Gewebe gelartig und klebrig. So haftet der Film von allein auf dem Gewebe. Der Film selbst ist zweilagig und hat jeweils andere Eigenschaften, wie Professor Dr. Oliver Lieleg erklärt. Die Oberseite besteht aus biologisch abbaubarem Kunststoff; die Unterseite, die auf dem Gewebe haftet, aus Mucin, also Molekülen, die auf Schleimhäuten vorkommen. Diese wurden nun erstmals für pflasterartige Filme eingesetzt. "Mucine wirken antibakteriell, hemmen Entzündungen und hindern unerwünschte Zellen daran, sich in der Wunde anzusiedeln“, erklärt Biophysiker Lieleg, der diese Moleküle seit Jahren erforscht.

Oliver Lieleg, Professor für Biomechanik an der Technischen Universität München Bildrechte: Technische Universität München

Der Teufel im Detail steckt momentan noch in der Gewinnung des Mucins, der Hauptkomponente des Pflasterfilms, wie Lieleg erläutert: "Aktuell reinigen wir das Mucin selbst aus tierischen Gewebeproben auf, da bisher vergleichbare, kommerziell verfügbare Mucine beschädigt und daher in ihrer Funktionalität stark eingeschränkt sind." Also sind Verfügbarkeit und damit der Preis dieses hochfunktionalen Moleküls quasi der "Flaschenhals", der vor der Kommerzialisierung des Pflastertyps steht, führt der Forscher weiter aus. Eine technisch leichter umsetzbare Methode sei aber in Arbeit, um solche hochfunktionalen Mucine auch in größeren Mengen reinigen zu können: "Die Sterilisierbarkeit unserer Mucine haben wir bereits erfolgreich erprobt – und auch in unserem Biomolekül-Film haben alle Komponenten solch einen Sterilisationsprozess gut überstanden. Damit sind eigentlich alle Voraussetzungen gegeben, damit in der Zukunft unser biologisches Pflaster auch kommerziell hergestellt werden kann."