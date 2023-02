In Versuchen mit Mäusen wiesen die US-Forscher nach, dass TDI-11861 die Spermazellen von Mäusen unbeweglich machte und sie an der Reifung hinderte. Obwohl sich männliche Mäuse mit weiblichen Tieren paarten, wurden keine Schwangerschaften beobachtet. Spermien, die von gedeckten weiblichen Mäusen entnommen wurden, blieben bewegungsunfähig. Die Fruchtbarkeit der männlichen Mäuse blieb über mehrere Stunden nach Einnahme des Medikaments aufgehoben. Die empfängnisverhütende Wirkung lag in den ersten zwei Stunden bei 100 Prozent und in den ersten drei Stunden immer noch bei 91 Prozent.