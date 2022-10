Die menschliche Gesundheit hängt nicht nur von einer intakten und gesunden Umwelt ab. Auch auf das Ökosystem im Körper, also die menschliche Innenwelt kommt es an. So entdecken Forschende seit einigen Jahren viele Zusammenhänge zum Mikrobiom im Darm – also der Gemeinschaft von Bakterien und Mikroorganismen, die an Verdauung und Immunabwehr mitwirken.

Doch Mikroorganismen siedeln nicht nur in unserem Bauch, sondern auch auf Tumoren. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass bestimmte Pilze bestimmte Tumorgewebe bevorzugen. Die Erkenntnisse könnten Fortschritte bei der Diagnostik von Krebserkrankungen bringen und möglicherweise auch bei der Therapie weiterhelfen.

Brustkrebs mit bestimmten Pilzen in Verbindung mit geringerer Überlebenswahrscheinlichkeit

Im Fachblatt Cell beschreibt das Team um Lian Narunsky-Haziza vom israelischen Weizmann Institute of Science die systematische Analyse von 17.401 Gewebe-, Blut- und Plasmaproben, die zu 35 verschiedenen Arten von Tumoren gehörten. Dabei sahen die Forschenden, dass viele Pilzarten, darunter Hefen, oft in sehr geringer Menge in fast allen Tumorgeweben vorkamen. Allerdings zeigte sich ein Zusammenhang zwischen den Vorkommen bestimmter Pilze und der Krankheitsprognose.

Fanden die Forscher etwa Malassezia globosa in Brustkrebsgewebe, so war die Sterbequote der erkrankten Patientinnen höher als bei denjenigen, deren Tumore nicht von dem Pilz besiedelt waren. Malassezia globosa war zuvor vor allem in Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht worden.