Das ist das, was uns mitgegeben ist - also das, was in unseren Genen steht, das ist unsere Umgebung, wo wir leben, ob es heiß draußen oder eher ein feuchtes Milieu ist. Das ist die Körperlokalisation. Es gibt so talgdrüsenreiche Areale am Kopf zum Beispiel, es gibt eher trockene Bereiche am Unterarm, da wachsen ganz andere Mikroorganismen. Alter macht einen Unterschied. Weiblich oder männlich macht einen Unterschied. Die Art und Weise wie wir uns waschen, welche Hygienemaßnahmen wir anwenden, was wir essen, was wir trinken.

Prof. Regine Gläser, Universitäts-Hautklinik Kiel