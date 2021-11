300 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert die Menschheit jedes Jahr, so das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep). Bis zu zwölf Millionen davon landen in den Weltmeeren, schätzt der WWF. Die Corona-Pandemie hat dieses Problem noch verschärft. Schutzkleidung, Masken, Handschuhe und medizinische Verpackungen sorgten laut einer aktuellen Studie für zusätzlich 8,4 Millionen Tonnen Plastikmüll in 193 Ländern vom Beginn der Pandemie bis zum August 2021.

Das Team um die Wissenschaftler Yiming Peng und Peipei Wu von der Nanjing University (China) geht davon aus, dass ein Großteil des Corona-Abfalls (rund 87,4 Prozent) in Krankenhäusern entstand, insbesondere in asiatischen Ländern. 7,6 Prozent seien auf Masken und andere Schutzausrüstung für den privaten Gebrauch zurückzuführen, Verpackungen für den boomenden Online-Handel hätten rund 4,7 Prozent des zusätzlichen Abfalls ausgemacht. Die Behandlung, Entsorgung und das Recycling von Kunststoffabfällen hätten nicht mit dem Ausmaß der Pandemie Schritt gehalten, so die Forschenden. "Die größten Quellen für überschüssigen Abfall waren Krankenhäuser in Gebieten, die bereits vor der Pandemie mit der Abfallwirtschaft zu kämpfen hatten", so Amina Schartup, Co-Autorin der Studie und Assistenzprofessorin an der University of California, San Diego, USA. "Sie sind einfach nicht darauf ausgelegt, mit einer Situation umzugehen, in der sie mehr Abfall haben."