Plastikproblem Beweis: Mikroplastik kann menschliche Zellen direkt schädigen

Hauptinhalt

Mikroplastik befindet sich überall: in der Luft, im Wasser, in der Erde – und in uns Menschen. Bisher war nicht geklärt, was das für unsere Körper bedeutet. Jetzt wissen wir: Gelangt Mikroplastik in unseren Organismus, kann das schwerwiegende Folgen haben. Physiker der Universität des Saarlandes und der Universität Tarragona haben bewiesen, dass es die Zellmembran roter Blutkörperchen schädigen und zu Entzündungen in der Zelle führen kann.