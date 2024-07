Matt Aust hat eine Leidenschaft. Während er im Hauptberuf Unternehmen in Sachen Marketing berät, gilt seine Freizeit der Astrofotografie . Feuer fing er, als er einmal eher zufällig im Urlaub die Milchstraße fotografierte. Heute gibt er Seminare für andere Astro-Enthusiasten. Wer selbst ein schönes Foto von den Sternen machen will, für den hat Matt folgende Tipps:

Wo was am Himmel zu welcher Zeit zu sehen ist, stellt Stellarium dar. Das Tool gibt es als Open Source Programm zum Herunterladen, als Webanwendung oder als kostenpflichtige App für Smartphones (2,99 Euro, Android und IOS). Dort kann man seinen Beobachtungsort eingeben und einen Zeitpunkt wählen. Dann erfährt man, welche Sterne man bei klarer Sicht am Himmel sehen kann. Die Handyapp hat den Vorteil, dass sich das Mobiltelefon direkt auf den Himmel richten lässt und sich beispielsweise die Sternbilder und ihre Namen direkt einblenden lassen. Wer kein Geld ausgeben möchte, findet in Sky View Lite (Android, IOS) eine kostenlose Alternative.