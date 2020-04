Ja, aber nicht, weil es die Nasenlöcher weitet, wie viele noch als Kind von ihren Großeltern, Eltern oder Geschwistern gehört haben. Das Gefährliche am Nasebohren ist, dass man seine Nasenschleimhaut verletzen kann, wenn man Verkrustetes im Naseninneren immer wieder aufpopelt. Schlimmstenfalls kann man ein Blutgefäß verletzen oder sich ein Loch in die Nasenscheidewand popeln.

Früh übt sich, was ein Meisterpopler werden will. Bildrechte: imago/photothek

Sie heißt Epistaxiophobie. Betroffene meiden alles, was zum Nasenbluten führen könnte. Die Epistaxiophobie gehört damit zu den spezifischen Phobien und steht in der Liste der Ängste meist zwischen der Ephebiphobie (Angst vor Teenagern) und der Epistemophobie (Angst vor Wissen).

Popel ist nicht gleich Popel - es gibt sie in verschiedenen Farben, grünlich, rötlich, gelblich. Die Grundzutaten eines Popels sind immer gleich: Wasser, Elektrolyte, Eiweiße in Form von Enzymen und Immunglobulinen, und Muzine, also Schleimstoffe, gebildet aus Eiweißen und Mehrfachzuckern. Wie der Popel dann farblich aussieht, variiert je nach dem, was uns durch die Nase gegangen ist, sowohl rein als auch raus. Haben wir an einem Lagerfeuer gesessen, einen staubigen Dachboden aufgeräumt, im Kohlenkeller Briketts in Eimer geschaufelt, oder waren wir Gräser- und anderen Pollen ausgesetzt?