Expeditionsleiterin Annika Jahnke hatte schon Sorge: Drei Stunden dauerte es nämlich, bis der Zoll den großen blauen Schiffscontainer durchgewunken hat. Fünf Wochen hat es gedauert, bis er auf dem Seeweg aus Singapur schließlich in Leipzig angekommen ist. Singapur war nämlich das Ziel der Expedition MICRO-FATE unter Leitung der Leipziger Umweltchemikerin Annika Jahnke.

Ihr Team aus 19 Wissenschaftlern unterschiedlicher Institute hat innerhalb von sechs Wochen den Pazifik überquert - und das sogenannte Great Pacific Garbage Patch - den Nordpazifischen Müllstrudel. Der befindet sich circa auf 30 Grad Nord, erklärt Jahnke. "Das ist da, wo Ozeanströmungen sich treffen. Dadurch wird das Meer an der Oberfläche in eine Strudelbewegung versetzt, wo sich dann Plastik, was an der Oberfläche schwimmt, anreichern kann."

Ein bisschen Pazifik in Leipzig

Der Container hat das UFZ-Gelände nach fünf Wochen erreicht. Bildrechte: MDR / Hannes Beßler Auf ihrer Reise hat das Team an insgesamt neun Stellen Proben genommen: An der Wasseroberfläche, in der Wassersäule - also den verschiedenen Wasserschichten - und vom Meeresboden. Das besonderes Interesse der Forscher gilt dabei dem Plastik: Jedes Jahr gelangen Millionen Tonnen Plastikabfälle über Flüsse, durch Wind oder Abwässer in die Ozeane. Der kleinste Teil davon schwimmt an der Wasseroberfläche. Doch was passiert mit dem Rest? Um das herauszufinden, hat das Team so viele Proben wie möglich genommen.



Und ein Teil davon steckt in dem blauen Schiffscontainer, der nun die große Lagerhalle im Umweltforschungszentrum erreicht hat. Er ist bis oben hin vollgepackt mit allerlei Holz- und Metallkisten in allen möglichen Größen und dem Material der Wissenschaftler. Deshalb heißt es für das Team zunächst: anpacken und ausladen.

Die UFZ-Forscher öffnen die luftdichte Verpackung der Plastik-Tonne aus dem Pazifik. Bildrechte: MDR / Hannes Beßler Alle Proben sind aber noch nicht dabei, merkt Jahnke an. Sie seien aber schon in einem zweiten Container sicher angekommen in einem Partner-Institut in Wilhelmshaven. Da ist der Weg nach Leipzig natürlich nicht mehr ganz so weit. Ein paar besonders sensible Proben hatte das Team schon aus Asien per Luftfracht losgeschickt.



Unter all diesen "Mitbringseln" gibt es auch ein paar besondere Stücke: eine verwitterte blaue Plastik-Tonne zum Beispiel. Die schwamm wie viele andere große Plastikteile auch an der Meeresoberfläche. Mit vereinten Kräften hievte die Schiffscrew der SONNE das Teil aus dem Pazifik. Schwer ist die vermeintlich geschlossene Tonne gewesen, meint Jahnke. An Bord zeigte sich dann auch, warum: