Es war 2016, als der Unternehmer Dirk Gratzel beschloss, er möchte, wenn er stirbt, keine ökologischen Schulden hinterlassen. Die Welt sollte also seinetwegen nicht durch ein Mehr an CO2 und Co. belastet sein. Doch schnell kam die Ernüchterung: Denn weder Google noch diverse Umweltvereine konnten ihm sagen, wie ihm das gelingen könnte.

Der Unternehmer Dirk Glatzel will seine "Öko-Schulden" zurückzahlen. Bildrechte: Miriam Gratzel Also schrieb Gratzel schließlich eine E-Mail an die Technische Universität Berlin. Genauer gesagt an Prof. Dr. Matthias Finkbeiner aus dem Fachgebiet Sustainable Engineering. "Ich fand das auch ein verrücktes, interessantes Anliegen", erinnert sich Finkbeiner. Er habe sich dann gedacht, das müsse er sich anhören. "Und so sind wir dann zusammen gekommen."

Dokumentation eines Lebens

Der Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen bekam zunächst die Aufgabe, sein Leben penibel zu dokumentieren. Was aß er und wo kam es her? Wie wohnt er und wie heizt er? Was besitzt er? Wo und wie wurden diese Dinge produziert? Wie lange nutzt er sie schon? Vom Auto bis zur letzten Unterhose hat er alles notiert.

Doch das war nur die halbe Arbeit. Denn schließlich hatte Gratzel zu dem Zeitpunkt schon über 50 Jahre gelebt und viele Dinge gekauft und verbraucht. Also auch "ökologische Schulden" angehäuft, sagt Professor Matthias Finkbeiner:

Bildrechte: Peter Himsel Und das wird natürlich schon schwierig. Bei manchen Dingen wie den Autos konnte er sich ganz gut erinnern. Aber natürlich nicht an jedes Detail. Wir haben eben versucht so gut wie möglich seine Vergangenheit zu rekonstruieren. Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, TU Berlin