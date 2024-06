CO2-Emissionen reduzieren, zugleich die Armut von Millionen Menschen lindern und auch noch das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln – das könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen, das finanziert wird durch die Besteuerung von klimaschädlichen Emissionen. Wissenschaftler um den kanadischen Forscher Rashid Sumaila haben dieses Szenario einmal modellhaft durchgerechnet und kommen zu dem Ergebnis, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt auf diese Weise mehr als verdoppelt werden könnte. Eine Steigerung um bis zu 130 Prozent sei möglich, schreiben die Autoren in der im Fachblatt "Cell Reports Sustainability" erschienenen Studie.

Sie rechnen vor, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt rund 41 Billionen Dollar kosten würde. Weiter nehmen die Forschenden an, dass jeder Dollar Grundeinkommen zu insgesamt sieben Dollar Wertschöpfung führt. Auf diese Weise ließe sich nach Ansicht der Wissenschaftler die weltweite Wirtschaftsleistung um 163 Billionen Dollar steigern. "Wenn Sie jemandem einen Dollar geben, wird er einen Teil des Geldes ausgeben, um Lebensmittel zu kaufen oder die Miete zu bezahlen. Und die Leute, die für das Essen und die Unterkunft bezahlt werden, werden einen Teil davon für ihren eigenen Konsum verwenden und so weiter", sagt Erstautor Sumaila. So werde das Geld durch die ganze Gesellschaft sickern. "Unsere Berechnungen zeigen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Dollars viel größer sein werden als sein ursprünglicher Betrag."