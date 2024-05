Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung ließen zwar keine repräsentativen Ableitungen zu, aber es gehe dabei auch vielmehr um die Zusammenhänge, sagt der Dresdner Forscher. "Natürlich sind die beispielhaft. Wir konnten in der Studie auch Ergebnisse aufzeigen, die sich mit anderen Forschungsergebnissen decken oder sehr ähnlich sind."

Soziale Nähe bei wenig Zeit

Die Studie zeigt mehrere Spannungsfelder zwischen Potenzial und Herausforderung auf, in denen sich Praktikerinnen und Praktiker in der Bildungsarbeit bewegen. "So ein Spannungsfeld ist zum Beispiel, dass die sozialen Beziehungen gleichzeitig einen Zugang bieten. Man kann viel leichter ins Gespräch kommen, weil die Kontakte direkter sind", so Jugel. "Auf der anderen Seite kann das auch wie soziale Kontrolle wirken und wenn man in Konflikte gerät, dann sind die Zugänge schwieriger."

Ein weiterer Befund, der "vielleicht nicht überraschend", sei, "dass es im ländlichen Raum tatsächlich immer stärkere, auch gefestigte rechte Strukturen gibt, die mit Angriffen oder mit Anfeindungen auf die Bildungsarbeit reagieren", erklärt der Dresdner Forscher. Ein großer Vorteil im ländlichen Raum sei allerdings, dass viel mehr Freiräume bestünden als in der Stadt. "Durch Leerstand sind zum Beispiel Gebäude oder Flächen frei, die genutzt werden können für Bildungsangebote", sagt Jugel. Die lägen teilweise mitten im Dorfkern oder am Marktplatz kleiner Städte. Diese Räume könnten von Bildungsprojekten erschlossen werden. "Es fällt den Projekten aber durchaus schwer, diese neuen Ideen dann auch konsequent umzusetzen", bilanziert Jugel.

Anders als in der Stadt kann man sich nicht aus dem Weg gehen. Teilnehmer der Studie

Die Analyse offenbart auch Strategien, wie Bildungsangebote die Menschen in ländlichen Gebieten überhaupt erreichen können. Denn schon allein die Zeit ist hier ein knappes Gut, sagt der Forscher. Aufgrund der demografischen Struktur und landwirtschaftlicher Betätigung seien die Menschen sehr stark eingebunden." Deshalb seien Projekte erfolgreich, die Orte und Interessen der Menschen vor Ort aufgreifen und dort hingehen, wo sie ohnehin schon sind. "Ob das jetzt die Freiwillige Feuerwehr ist, der Gartenverein oder der Schützenverein, wenn man da in Kooperationen geht und zusammenkommt, dann kann da was gelingen", so Jugel. "Wir hatten ein Beispiel, da hat man mit der Freiwilligen Feuerwehr kooperiert und gesagt, wir machen eine Fahrt zu einer professionellen Feuerwehr und dann hängen wir ein Bildungsangebot an und thematisieren da zum Beispiel den Holocaust."

Eine weitere erfolgreiche Strategie seien sogenannte lebensweltliche Entlastungsangebote. Dabei gehe es um Projekte wie Reparaturwerkstätten oder Kleidertauschbörsen. "Dann schaut man, wo ist der politische Ansatzpunkt und unterstützt mit seinem Angebot entlastend die Zielgruppe. Dann findet man da auch zusammen", meint der Forscher. Wichtig für die Bildungsarbeit auf dem Land sei aber vor allem auch, dass die Menschen, die sie machen, tatsächlich auch aus der Region kommen, sagt Jugel. Die Verankerung und die Bindung zu den Personen vor Ort aufzubauen, dauere nämlich sehr lange. Entweder man investiere diese Zeit oder die Akteure hätten diese Bindung schon, weil sie aus der Region kämen.

Politische Rahmenbedingungen müssen Sicherheit schaffen

Doch die Forschenden haben nicht nur Erkenntnisse für die Praxis gewonnen, sie haben auch konkrete Handlungsempfehlungen an Kommunal- und Landespolitik. Das Land müsse vor allem für finanzielle Sicherheit sorgen. Bildungsprojekte im ländlichen Raum aufzubauen, brauche Zeit und sei ein Prozess, konstatiert Jugel. "Man macht da nicht eine Veranstaltung und dann rennen die Leute einem die Bude ein, sondern man muss sich etablieren in diesem Raum, man muss akzeptiert werden." Deshalb reiche es hier nicht, Projekte nur ein oder zwei Jahre zu fördern, sondern es brauche längere Förderzeiträume und eine anteilige Grundfinanzierung, die nicht ständig neu beantragt werden müsse.

Bei der Kommunalpolitik sei es dagegen wichtig, dass sie als Vernetzung- und Koordinationsstellen vor Ort auftreten und Bürgerbeteiligung, Gemeinwesenarbeit und politische Bildung auch als einen wichtigen Auftrag ansehen, kritisiert der Dresdner Forscher. Die Kommunalpolitiker und –politikerinnen müssen demnach eine Offenheit gegenüber demokratischen Bildungsprojekten entwickeln. "Teilweise werden Projekte diffamiert von der Kommunalpolitik, dass da Linksradikale arbeiten würden, wobei es letztlich um Demokratiearbeit geht. Da braucht es Kooperationsbereitschaft und Offenheit", erklärt der Forscher.