Die Studie "When young and middle-aged adults become single" hat hauptsächlich heterosexuelle Beziehungen untersucht und auch nach Unterschieden zwischen Männern und Frauen gesucht. Dabei lag ein Schwerpunkt auf unverheirateten Trennungen. Gesamtgesellschaftlich sind diese zwar häufiger, wissenschaftlich aber kaum erforscht. Dass diese Studie überhaupt durchgeführt werden konnte, lag auch am Datensatz "pairfam", der bis 2022 Partnerschaften und Familien in Deutschland sowie deren Lebensformen untersucht hat. Die Studie können Sie hier nachlesen.