Welche Eltern wünschen sich nicht, nah dran zu sein an ihren Kindern und zu wissen, was sie bewegt? Im Alltag ist das oft gar nicht so einfach. Doch gerade wenn eine einschneidende Veränderung ansteht, Mädchen und Jungen zum Beispiel von der Grundschule in die weiterführende Schule wechseln, sind sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen sich in einer neuen Klasse behaupten, den neuen Anforderungen im Unterricht gerecht werden. Das kann Druck erzeugen und Stress mit sich bringen. Umso wichtiger ist es dann, dass sie mit ihren Eltern darüber sprechen können.

Doch wo lässt es sich am besten reden? Das wollten Forschende der University of Illinois wissen. Deshalb luden sie 100 Fünftklässler verschiedener Ethnien und ihre Mütter zur Studie ein. Dabei gingen die Wissenschaftler davon aus, dass die weiblichen Elternteile die Hauptbezugspersonen seien und daher die meisten Alltagsroutinen mit ihrem Nachwuchs teilten. Die Teilnehmenden bekamen die Aufgabe, Probleme aus Schule und Freundeskreis zu besprechen, die sie gerade bewegten. Anschließend wurden sie getrennt voneinander danach befragt, wo sie darüber am besten miteinander reden konnten.

Vertraute Umgebung: Sieben Orte für gute Gespräche in der Familie

Die Kinder gaben am häufigsten an, generell zu Hause am besten mit ihren Eltern sprechen zu können. "Es ist ein vertrauter, ein sicherer Ort und eine angenehme Umgebung fördert gute Gespräche", so Co-Autorin Kelly Tu, außerordentliche Professorin am Department of Human Development and Family Studies (HDFS). In der Küche und im Wohnzimmer besprechen sie der Studie zufolge gern Themen mit mehreren Familienmitgliedern, für Vieraugengespräche ziehen sie sich lieber in ihr Kinderzimmer zurück.

Mütter reden mit ihren Töchtern und Söhnen am liebsten in der Küche, im Kinderzimmer und im Auto. "Dort können sie Seite an Seite mit ihrem Kind sprechen, was ihrer Einschätzung nach das Gespräch einfacher macht. Denn es ist gerade im Konfliktfall weniger einschüchternd, wenn man sich dabei nicht direkt ansieht", erklärt Tu. Außerdem ergebe sich beim täglichen Bringen zur Schule und beim Abholen Zeit zu zweit, in der man ungestörter sprechen könne.

Auch im Freien und in Bewegung lässt es sich gut reden

Vor allem Jungen gaben an, dass es ihnen im Freien leichter falle, Probleme anzusprechen, zum Beispiel beim Gassigehen mit dem Hund oder beim Ballspielen im Hof. Das gibt ihnen die Möglichkeit, aufkommende Gefühle durch die Bewegung auszuagieren und sich leichter zu öffnen.

Grundsätzlich sind also das vertraute Zuhause allgemein, die Küche, das Wohnzimmer, das Kinderzimmer, das Schlafzimmer der Eltern, das Auto und Freizeitbereiche im Freien die Orte, an denen es sich am besten reden lässt.

Gemeinsame Routinen geben Gesprächen Raum

Vertrauen und das Gefühl von Verlässlichkeit entstehen auch durch feste Rituale und Routinen. Und an Orten, die damit verknüpft sind, fällt es vor allem Kindern leichter, Gespräche anzustoßen, erklärt Dina Izenstark, außerordentliche Professorin an der San José State University und Hauptautorin der Studie. Ein gemeinsames Abendessen zum Beispiel bietet jedem Familienmitglied Gelegenheit, über seinen Tag zu sprechen, während sich das Zu-Bett-bringen für Themen eignet, die mehr Ruhe und auch Diskretion erfordern.

"Mütter nutzen solche Rituale schon seit langer Zeit dafür, um ihre Kinder zu fragen, wie ihr Tag war, vor allem wenn sie klein sind. Das kann sich im Teenageralter ändern, aber die Familien haben dann eine Grundlage dafür, dass diese Gespräche weiterhin stattfinden", erklärt Izenstark.

Prekäre Arbeitsverhältnisse machen Gespräche schwieriger

Die Forschenden räumen ein, dass an der Studie überwiegend Familien mit höherem Einkommen teilgenommen hatten und die Ergebnisse möglicherweise nicht direkt auf andere Gruppen übertragbar seien. Wie sieht der Alltag aus, wenn ein Elternteil beispielsweise in drei Schichten arbeitet, das Zuhause klein ist oder mehrere Geschwister da sind? Wo ist dann Zeit und Raum dafür, über den Alltagsstress und Sorgen zu sprechen? Das müsse individuell betrachtet werden, so die Hauptautorin, besonders in der Familienberatung.

Doch die Ergebnisse der Studie zeigte aus ihrer Sicht klar, dass es wichtig sei, überhaupt einen vertrauten Ort zu haben, an dem Kinder und Eltern offen ins Gespräch kommen könnten.