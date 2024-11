Was Freiheit ist, definiert jede und jeder Einzelne ganz unterschiedlich. Für manche bedeutet Freiheit, jedes Wochenende dem eigenen Fußballverein hinterherzureisen. Für manche Amerikanerinnen und Amerikaner bedeutet Freiheit, eine Schusswaffe besitzen zu dürfen. Und für andere bedeutet Freiheit, auf der Couch zu entspannen. Der Freiheitsbegriff ist abhängig vom individuellen, aber auch vom zeitlichen Kontext, in dem man lebt. Leibeigenschaft für Bauern würde heute nicht als besonders freiheitlich verstanden werden, im Mittelalter hingegen bedeutete sie Sicherheit und Schutz – auch eine Art Freiheit, wenngleich sie auf Kosten anderer Freiheiten ging.

Denn die richtige Freiheit, die gibt es nicht – das ist eine alte Theorie. Dr. Leon Windscheid ist Psychologe und sagt, dass wir zwar Freiheit fühlen und spüren können. Am Ende sei jedoch alles zu einem gewissen Grad determiniert. Das erklärt er auch mit den äußeren Einflüssen und persönlicher Veranlagung. Dafür sorgen laut Windscheid "die Erfahrung, die wir im Leben gemacht haben, was uns geprägt hat, durch die Gene, die uns mit beeinflussen. Und all das zusammen führt eigentlich dazu, dass ich überhaupt keine Freiheit habe, obwohl sich das manchmal so anfühlt."

Die These ist also: Menschen fahren wie auf einer Art Gleis durchs Leben. Wir leben in einer bestimmten Zeit, mit bestimmten Ideen, in einem bestimmten Körper, haben eine bestimmte Geschichte. All das macht von vornherein bestimmte Dinge unmöglich und andere wahrscheinlicher.