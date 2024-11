Ziemlich entgegengesetzt sieht aber die Altersverteilung aus, wenn es um die Verursacher von Unfällen geht, genauer gesagt um die Frage, wie oft die verschiedenen Altersgruppen "schuld" an den Unfällen waren, in die sie geraten sind. Dieser Wert ist bei den 18- bis 20-Jährigen mit reichlich 70 Prozent sehr hoch, sinkt dann aber stetig mit zunehmendem Alter bis hin zur Gruppe der 45- bis 54-Jährigen, die am seltensten etwas dafür können, dass sie in Unfälle verwickelt werden, nämlich nur in jedem zweiten Fall.