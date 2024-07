Straßenverkehr Ohne Handy am Steuer – geht das überhaupt noch?

In den USA sind abgelenkte Fahrerinnen und Fahrer jedes Jahr für mehr als 3.000 Todesfälle verantwortlich. Und in wiederum 13 Prozent dieser Fälle ist das Smartphone die Ablenkungsquelle, schreiben die Autoren einer neuen Forschungsarbeit zu diesem Thema. Sowohl frühere wissenschaftliche Studien als auch Untersuchungen von Versicherungen hätten außerdem gezeigt, dass die manuelle Benutzung eines Telefons während der Fahrt die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls um das Zwei- bis Zwölffache erhöht, während die Benutzung einer Freisprechanlage zu keiner Risikoerhöhung führe.

Aber nur in 27 US-Bundesstaaten ist Telefonieren ohne Freisprechanlage verboten, und selbst dort seien die Auswirkungen der Verbote auf die Verringerung der Unfallzahlen "bestenfalls durchwachsen", schreiben die Autoren. Ziel ihrer neuen Forschungsarbeit war es deshalb, zu untersuchen, unter welchen Umständen und Anreizen Autofahrer bereit sein könnten, das Handy seltener in die Hand zu nehmen. Die Studie mit 1.436 Probanden (davon fast zwei Drittel Frauen) lief über zehn Wochen.

Eingeteilt wurden die Probanden in fünf Gruppen, bei denen die Anreize jeweils etwas erhöht wurden. Gruppe 1 erhielt außer einer Aufklärung und technischer Überwachung der Daten gar keine zusätzlichen Anreize und diente als Kontrollgruppe. Die Gruppen 2 bis 5 erhielten darüber hinaus eine kostenlose Smartphone-Halterung, die sie an den Belüftungsschlitzen des Autos anbringen sollten. Die Gruppen 3 bis 5 bekamen zusätzlich Tipps, wie man sich die Telefon-Nutzung im Auto abgewöhnen kann, zum Beispiel durch selbst gesteckte Ziele.

Die Gruppen 4 und 5 nahmen mit ihren Daten zusätzlich an einem spielerischen Wettkampf teil und konnten sich durch weniger Handy-Nutzung in Ranglisten nach oben arbeiten. Und nur Gruppe 5 schließlich bekam noch finanzielle Anreize: Fünf Dollar für jeden Wochen-Gewinner im Ranglisten-Wettkampf, und wer am Ende genügend Punkte für Ranglisten-Level "Platin" gesammelt hat, wird am Jackpot beteiligt. (Letzteres schafften am Ende immerhin 128 Teilnehmer, die sich 2.000 Dollar teilten, die Höhe des Betrags kannten sie am Anfang aber noch nicht.)