Die Unterschiede zeigten sich besonders im Alter zwischen 30 und 40, wo Kinderlose ein stabileres Gefühlsleben zu haben scheinen als Eltern. Die Psychologin Laura Buchinger vermutet: "Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass sich junge Eltern in dieser Zeit in ihrer neuen Rolle zurechtfinden müssen. Außerdem stellen die Dreißiger und Vierziger in unserer Gesellschaft so etwas wie die 'Rushhour' des Lebens dar. Diese Lebensphase ist von enormen Belastungen im beruflichen und privaten Bereich geprägt, da in diesem Alter die Weichen für die berufliche Karriere gestellt werden, während gleichzeitig die noch jungen Kinder und vielleicht auch die eigenen alternden Eltern viel Sorgearbeit erfordern."