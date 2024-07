In einem Experiment sollten Probanden die zeitliche Komponente, also die Videogeschwindigkeit oder Dauer, oder die Absicht der Handelnden beurteilen. Unter den Videoausschnitten befanden sich auch viele Sportszenen. Die Probanden konnten nur schwer einschätzen, "wie sehr ein Video in seiner Geschwindigkeit verändert wurde", erklärt die Psychologin Laura Sperl (FernUniversität in Hagen) in einer Pressemitteilung.

War eine Szene beispielsweise in der Realität zwei Sekunden lang und in der Zeitlupe acht, haben die Teilnehmenden die Originalszene in der Regel länger als zwei Sekunden eingeschätzt. Den Handelnden wurde von den Probanden unbewusst jedoch eine höhere Absicht unterstellt, wenn die Szene in Zeitlupe betrachtet wurde. Der Betrachter bekommt den Eindruck, dass dem Handelnden mehr Zeit zur Verfügung stand und dieser dadurch seine Handlung planen konnte.