Für die EM gibt es deshalb ein vergünstigtes, mehrtägiges Bahnticket, den sogenannten Interrail-Pass, der nur in Kombination mit dem Stadionticket gilt. Sowohl als Variante für weite und kurze Strecken im Inland als auch fürs Ausland. Er soll einen Anreiz bieten und gilt in vielen europäischen Bahngesellschaften. Nur die Infrastruktur, um wirklich an die Zielorte zu kommen, ist teils wenig bis gar nicht vorhanden.

Soll heißen: Wenn der Weg zu beschwerlich ist, die Strecke zu weit, die Umstiege zu oft, dann ist es wahrscheinlich, dass die Fans doch das Flugzeug nutzen. Und das wiederum heißt: Ob die EM klimaschonend verläuft, hängt maßgeblich davon ab, welche Länder weiterkommen und wie gut ihre Fans ohne Flugzeug zu den Spielstätten kommen. Wie also müsste die EM verlaufen, wenn es nach den Zuganbindungen geht? Höchste Zeit, die EM einmal Schritt für Schritt mit Blick auf das Klima durchzugehen. Der Einfachheit halber und aufgrund der vermutlich besten Anbindung gehen die überprüften Strecken von den jeweiligen Hauptstädten aus.

Die Gruppenphase: (Fast) jeder ist am Zug

Unabhängig vom sportlichen Erfolg: Für die weiter weg gelegenen Länder beginnt und endet es in der Klima-EM mit der Gruppenphase. Dazu zählen Georgien, die Ukraine und Albanien. Die Strecken sind zu weit. Den Fans fehlt der Support der Bahngesellschaften, in denen allesamt der Interrail-Pass nicht gültig ist. Klare Niederlage!

Absolut spannend ist hingegen die Gruppe B. Dort kämpfen Kroatien, Italien und Spanien um ein Weiterkommen. Die Anreise-Möglichkeiten von den Hauptstädten (also den Orten mit der vermutlich besten Anbindung) sind ähnlich. Allerdings ähnlich schlecht (teils 20 Stunden Anreise). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fans in den Flieger steigen, ist entsprechend hoch. Am Ende entscheidet allein der Standort der Stadien: Kroatien gewinnt!

Als klare Anbindungs-Sieger gehen (neben dem im Grunde gesetzten Finalisten Deutschland) die Schweiz, Tschechien und Belgien aus der Gruppenphase.

Das einzige Match, in dem es tatsächlich unentschieden bleibt, ist das Spiel der Niederlande gegen Frankreich in Leipzig. Das kann Frankreich am Ende nur wegen einer kürzeren Wegstrecke in allen Matches der Gruppe für sich entscheiden. Unser Nachbarland Österreich, das sonst eigentlich gute Karten hätte, ist hingegen aufgrund der starken Gruppe aus anderen Nachbarländern und ungünstig gelegenen Stadien (zweimal Berlin und einmal Düsseldorf) überraschenderweise raus.

Bildrechte: MDR Wissen

Die K.O.-Runden: Teils nur knapp verpasst

Die Spreu ist weg, der Weizen bleibt. Könnte man meinen. Doch im Klima-Achtelfinale sind die meisten Spiele langweilig eindeutig. Oder umgekehrt. Haushoch gewinnt Frankreich gegen Portugal: Kürzere Fahrzeit, weniger Umstiege zum Stadion in Leipzig und damit ein größerer Anreiz den Zug zu nehmen. Richtig knapp wird es nur bei Kroatien gegen Ungarn. Die Strecke nach Köln ist für beide ähnlich. Einzig die Menge an Zugverbindungen lässt Ungarn am Ende als Sieger dastehen.

Bildrechte: MDR Wissen

Ganz anders ist das im Viertelfinale. Hier liegen alle eng beieinander. Vor allem die Schweiz und England bieten sich einen erbitterten Kampf um Fahrt- und Umstiegszeiten. Es geht in die Verlängerung. Die Anzahl der Zugverbindungen gibt am Ende auch hier den Ausschlag: Mehr Treffer landet die Schweiz.

Bildrechte: MDR Wissen

So weit zu kommen und dann am Ende auf Deutschland zu treffen, ist natürlich fies. Denn als Gastland spielt es in einer anderen Liga (das Ökoinstitut schätzt durchschnittlich 160 km pro Fan und Strecke). Insofern hat die Niederlande einfach nur Pech.

Spannend ist im Halbfinale also nur das Match Schweiz gegen Belgien. Oder auch nicht, denn von Belgien aus kommt man deutlich leichter mit dem Zug nach Dortmund. Klarer Standortvorteil.

Und damit haben wir unser KLIMA-FINALE:

Deutschland trifft auf Belgien.

Die Verbindung allein reicht nicht aus

Natürlich ist der reine Blick auf die Zugverbindungen zu einfach gedacht. Zum einen gibt es auch die Möglichkeit Fernbusse zu nutzen, für die es allerdings offiziell keine Vergünstigungen gibt.

Zum anderen sind natürlich nicht alle internationalen Fans auch aus dem Land, das spielt. Allein aus den USA, Kanada, China und Mexiko kamen zahlreiche Ticketbewerbungen. Alles Länder, die fürs Klima eigentlich direkt ganz auf die EM vor Ort verzichten müssten. Es gibt allerdings zumindest für jede Spielphase bestimmte Ticket-Kontingente, die nur den Fans der jeweiligen Mannschaften vorbehalten sind.