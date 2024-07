Wenn es 2024 so weitergeht wie in den ersten sechseinhalb Monaten bis Mitte Juli, wird es in diesem Jahr mehr als 17.000 "Fremdtötungen" durch Schusswaffen geben, das sind etwa 50 pro Tag. Immerhin sinkt dieser Trend ein wenig seit 2021, damals waren es 57 pro Tag.

Subjektives Bedürfnis nach Selbstschutz durch Schusswaffe stark gestiegen

Gerade einmal 25 Jahre ist es her, dass nur etwa ein Viertel der US-amerikanischen Waffenbesitzer (26 Prozent) den eigenen Schutz als hauptsächlichen Beweggrund angab. Doch dieses subjektive Schutzbedürfnis hat sich stark geändert. 2013 war es bereits fast die Hälfte (48 Prozent), in den Jahren 2017 bis 2021 stieg die Zahl auf 60 bis 70 Prozent, und nun gaben laut einer neuen Studie sogar 79 Prozent der Waffenbesitzer den eigenen Schutz als Hauptgrund an.

Wenn diese Antworten aufrichtig sind und wenn die formal repräsentative Umfrage (knapp 2.500 teilnehmende Waffenbesitzer) auch praktisch repräsentativ ist, dann bedeutet das: 64 Millionen der 81 Millionen Waffenbesitzer haben die Waffe mittlerweile hauptsächlich zum eigenen Schutz.

Besonders stark ist dieses Bedürfnis nach einer Waffe zum eigenen Schutz laut Studie aktuell bei schwarzen und asiatischen Frauen, 99 Prozent von ihnen gaben diesen Hauptgrund an. Zum Vergleich: Bei weißen Männern waren es "nur" 70 Prozent. "Die steigenden Raten des Schusswaffenbesitzes bei nicht-traditionellen Gruppen, insbesondere bei Angehörigen historisch marginalisierter Bevölkerungsgruppen, könnten den wachsenden Wunsch widerspiegeln, sich gegen äußere Bedrohungen, wie zum Beispiel Hassverbrechen zu schützen", so die Autoren der Studie.

Andere Merkmale, einschließlich der politischen Zugehörigkeit, waren nicht signifikant mit dem Wunsch verbunden, eine Waffe zum Schutz zu besitzen. Auch nicht, wenn man jemanden kannte, der durch eine Schusswaffe getötet worden war. Aber das Gefühl, niemandem trauen zu können, war unter denjenigen, die den Schutz als Hauptgrund für den Waffenbesitz angaben, laut Studie besonders weit verbreitet.

Diskussion um Waffengesetze in den USA

Die Studienautoren untersuchten auch, ob die sogenannten "Stand-Your-Ground-Laws" eine Rolle beim Waffenbesitz spielen. "Stand-Your-Ground-Laws" sind Gesetze in einzelnen Bundesstaaten, die es einem Menschen erlauben, im Extremfall tödliche Gewalt anzuwenden, um sich gegen einen rechtswidrigen Angriff zu wehren. Zum Studienzeitpunkt gab es in 30 Bundesstaaten so ein Gesetz, in acht davon war es schon umgesetzt.

Der Besitz von Schusswaffen zu Schutzzwecken kam bei Waffenbesitzern, die in solchen Bundesstaaten leben, laut Studie aber nicht wesentlich häufiger vor als anderswo. Das Mit-sich-Führen einer Schusswaffe außerhalb des Hauses hingegen schon. In Bundesstaaten mit "Stand-Your-Ground"-Gesetz beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Waffenbesitzer die Waffe auch "draußen" bei sich hat, demnach 50 Prozent, in Bundesstaaten ohne solche Gesetze nur 35 Prozent.