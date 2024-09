Mit Spinnen ist es wie mit Menschen, die man nicht mag oder die einem Angst machen. Man kann ihnen begegnen, aber mit ein bisschen Fantasie kann man sie auch meiden. Auch Menschen, die Spinnen fürchten, finden dabei viele Methoden, weiß Professor Jürgen Hoyer, Professor für Behaviorale Psychotherapie an der Technischen Universität Dresden: "Die einen putzen viel, die anderen ziehen in ein Hochhaus, so dass es extrem unwahrscheinlich wird, mit Spinnen in Kontakt zu kommen. Andere kompensieren sie, indem sie Dritte vorschicken. Da können sich Partner geschmeichelt fühlen, weil sie so toll und mutig sind und die Person mit der Angst schützen können." Wer so dem Spinnen-Kontakt ausweicht, empfindet seine Angst dann auch nicht als einschränkend, beschreibt der Wissenschaftler diesen Umgang mit der Angst: "Eine Spinnenphobie lässt sich in den meisten Fällen gut kompensieren."