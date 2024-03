Hundevideos sind beliebt in sozialen Medien. Doch vielfach fühlen sich die gezeigten Tiere keineswegs so wohl wie viele Zuschauer, die eifrig Likes verteilen, offenbar annehmen, warnen Experten. Wie gestresst der Hund tatsächlich sei, werde besorgniserregend häufig gar nicht wahrgenommen – offensichtlich auch nicht von den Besitzern, was kritische Situationen zur Folge haben könne.

Ein typisches Beispiel in Videos sei das Umarmen und Festhalten, das für Hunde mitunter schwer zu deuten und zu verstehen sei. Wenn Hunde ihre Pfoten auf einen anderen Hund legen – analog zum menschlichen Umarmen – solle dies oft einschüchternd wirken. Unterwürfig hingegen sei in vielen Fällen ein Lecken am Mund gemeint – keineswegs immer ein Zeichen von Liebe und Zuneigung. Amüsant fänden Menschen oft, wenn ein Hund herzhaft gähnt, mit den Lefzen schmatzt oder den Kopf abwendet – was aber Signale für Unbehagen, Stress, Angst oder Nervosität sein könnten.