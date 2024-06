5.435 tanzende Menschen aus Schweden und 574 aus Deutschland wurden in einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) in Frankfurt (Main) betrachtet. Dabei wurden die Persönlichkeitsprofile mit Hinblick auf die "Big Five" analysiert, also im Hinblick auf Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Ähnlich wie Musiker waren Tänzer offener und verträglicher als nicht-tanzende Menschen.