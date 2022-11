Die Mutter des achtmilliardsten Menschen könnte Nummer 6.158.260.217 gewesen sein, seine Großmutter Nummer 4.007.523.626, so der Weltbevölkerungsrechner, mit dem man per Geburtsdatum errechnen kann, die wievielte Person man zu diesem Zeitpunkt war. Von einer Generation zur nächsten sind wir zuletzt also rund zwei Milliarden Bewohner mehr geworden. Doch dieser Trend wird sich nicht fortsetzen, sagen Experten voraus. Bereits seit 30 Jahren verlangsamt sich das Wachstum der Weltbevölkerung um rund ein Drittel. Laut Deutscher Stiftung Weltbevölkerung (DWS) sank die Geburtenrate in dieser Zeitspanne von durchschnittlich 3,2 Kindern pro Frau auf heute 2,3 Kinder. Nach wie vor unterscheidet sie sich jedoch deutlich zwischen den einzelnen Ländern und Regionen, je nach wirtschaftlicher Situation vor Ort. Am höchsten liegt sie immer noch in Afrika südlich der Sahara, der ärmsten Region der Erde, mit 4,7 Kindern pro Frau. Länder mit hohem Einkommen haben dagegen eine durchschnittliche Geburtenrate von 1,8.

Die Entwicklung der Weltbevölkerung seit 1800 und die möglichen Szenarien bis zum Ende des Jahrhunderts. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wendepunkt 2064 erwartet

Eine Analyse der School of Medicine der University of Washington erlaubt einen Blick in die Zukunft. Sie erschien im Fachmagazin "The Lancet" und prognostiziert die Entwicklung von Bevölkerung, Sterblichkeit, Fruchtbarkeit und Migration für 195 Länder weltweit. Daraus lassen sich auch soziale und wirtschaftliche Szenarien für die einzelnen Staaten ableiten. Global betrachtet wird die Bevölkerungszahl voraussichtlich noch bis 2064 steigen und dann mit rund 9,7 Milliarden Menschen weltweit ihren Höhepunkt erreichen. Bis 2100 wird sie dann auf rund 8,8 Milliarden zurückgehen, in einigen Ländern bereits eher. In Deutschland könnte schon 2035 mit etwa 85 Millionen Einwohnern das Maximum erreicht sein. In 23 Ländern, darunter Japan, Thailand, Italien und Spanien, schrumpfe die Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts sogar um mehr als die Hälfte, prognostiziert die Studie.

Die UN-Prognosen weichen etwas von den diesen Zahlen ab. Demnach solle es ab 2080 kein weiteres Wachstum geben. Dann läge die Zahl der Menschen bei rund 10,4 Milliarden.

Bildung und Verhütung senken die Geburtenrate

Entscheidend für den Rückgang seien der verbesserte Zugang zu moderner Empfängnisverhütung in bisher unterversorgten Teilen der Welt und zunehmende Bildungschancen für Mädchen und Frauen, so die Studienautoren. Das führe zu einem anhaltenden Rückgang der Geburtenraten, die im Jahr 2100 in 183 von 195 Ländern auf unter 2,1 Geburten pro Frau sinken werden. Damit würde die Bevölkerung dieser Länder ohne Einwanderung schrumpfen.