Zudem sei das Rauchen von Zigaretten in der DDR bei Frauen weniger üblich gewesen als in der BRD, was sich positiv auf die Zahlen auswirke, so Klüsener. Die derzeitigen Herausforderungen seien in Deutschland allerdings grundsätzlich dieselben – Stichwort Gesundheitsprävention, die in anderen Ländern besser laufe: "Wir sind halt sehr gut darin, kranke Personen zu behandeln und dann wieder aufzupäppeln, während wir wenig Fokus darauf legen, darauf zu achten, dass Personen überhaupt nicht krank werden." Sebastian Klüsener verweist dabei auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine frühe Erkennung und Behandlung könne helfen, gesundheitlichen Problemen im Alter vorzubeugen und Deutschlands Rückständen bei der Sterblichkeit entgegenzuwirken. Zum Beispiel bei Bluthochdruck, so Klüsener: "Dass halt dann die Venen und Aterien gar nicht so belastet werden, weil das sich dann im höheren Alter natürlich rächt."