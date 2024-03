Das Forscherteam unter Leitung des Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington in Seattle prognostiziert zugleich eine knappe Verdopplung des Anteils an den weltweiten Geburten in den sogenannten einkommensschwachen Regionen der Erde von 18 Prozent (2021) auf 35 Prozent im Jahr 2100. Demnach wird Ende des Jahrhunderts mehr als jedes zweite Kind auf dem Planeten in Afrika südlich der Sahara geboren werden. Kamen 2021 29 Prozent aller weltweiten Babys im subsaharischen Afrika auf die Welt, so wird dieser Anteil bis zum Jahr 2100 auf 54 Prozent steigen.