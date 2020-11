Bestimmte Putzmittel und andere Chemikalien beeinflussen die Zusammensetzung unseres Darmmikrobioms, also der Bakterien und Pilze, die sich im Darm ansiedeln. Das haben Forscher des Department of Civil and Environmental Engineering der Washington State University (USA) unter Leitung von Courtney Gardner im Rahmen einer Studie an Kindern herausgefunden. Dazu ermittelten sie, von welchen Chemikalien diese in ihrem häuslichen Umfeld umgeben waren und untersuchten dann den Gehalt und die Zusammensetzung der Mikroorganismen in deren Verdauungstrakt.

Schädigende Chemikalien lauern auf Kleidung, Möbeln und im Badezimmer

Je mehr Chemie, desto weniger "gute" Keime

Die Messungen ergaben, dass die Kinder mit einer erhöhten Konzentration an PFAS ein verändertes Darmmikrobiom, also eine veränderte Darmflora aufwiesen. Es waren weniger Bakterien nachweisbar, außerdem hatte sich die Vielfalt der Kleinstlebewesen reduziert. Bei einer starken Phthalatbelastung verschwanden vor allem Pilzpopulationen von der Darmschleimwand. Für Studienleiterin Courtney Gardner ist das ein besorgniserregendes Ergebnis:

Es ist durchaus möglich, dass einige von diesen Mikroorganismen eine einzigartige Funktion für unseren Körper erfüllen und die Verringerung ihrer Konzentration erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Courtney Gardner, Biologin

Biologin Courtney Gardner hat erforscht, wie Putzmittel unsere Darmflora verändern können. Bildrechte: Washington State University

Fremde Bakterien nachgewiesen

Bei den Kindern, die besonders stark mit chemischen Verbindungen belastet waren, fanden die Wissenschaftler auch Bakterienarten, die sonst im menschlichen Darm nicht vorkommen: Organismen, die eingesetzt werden, um giftige Chemikalien zu vernichten. Dazu gehören unter anderem so genannte dehalogenierende Bakterien, die Halogene aus Verbindungen lösen und damit dafür sorgen, dass stattdessen Wasserstoffatome andocken können.

Das Vorkommen dieser Kulturen deutet darauf hin, das das Darmmikrobiom versucht, sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

So interpretiert Gardner das Ergebnis. Sie hofft, dass die Studienergebnisse dazu führen, den Einsatz bestimmter Stoffe zu überdenken. Außerdem könne man nun bei gesundheitlichen Beschwerden auch den Einfluss der untersuchten Chemikalien als Ursache mit in Betracht ziehen, auch wenn hier lediglich der statistische Zusammenhang untersucht wurde und nicht Ursache und Wirkung. Dafür seien weitere Studien nötig.

Weitere Informationen und Links

Die Studie wurde am Department of Civil and Environmental Engineering der Washington State University in Zusammenarbeit mit der Duke University und erschien im Fachmagazin Environmental Science and Technology Letters.

Zu den Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) finden Sie hier eine aktuelle Stellungnahme (als pdf) der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.