In einem seit Frühjahr 2021 laufenden Projekt untersuchen sieben Studierende und drei Forschende sämtliche Abfälle die bei der Ernte, in den Verteilstationen und in den Haushalten entstehen. Dabei gehen Forscher:innen und Studierende ein Jahr lang wöchentlich auf den Acker und wiegen ab, was in den verschiedenen SoLawis geerntet wird und was liegen bleibt (Abbildung 2). Auch in den diversen Verteilstationen wird mit Unterstützung der SoLawi Mitglieder regelmäßig dokumentiert, was nach der Abholung noch übrigbleibt und was damit passiert. Eine Vielzahl von Mitgliedern dokumentieren die in ihren Haushalten anfallenden Lebensmittelabfälle im Rahmen einer Tagebuchstudie. Die Ergebnisse aus den Haushalten sollen u.a. mit den Daten der MDR-Resteretter verglichen werden, um herauszufinden ob sich Menge und Zusammensetzung von Lebensmittelabfällen in Haushalten von SoLawi Mitglieder von durchschnittlichen Haushalten unterscheiden.