Wir haben alle Zutaten im größeren Supermarkt bekommen, am besten schaut Ihr auch in der Vegetarisch/Vegan/Bio-Abteilung nach. Nur die getrockneten Sanddornbeeren haben wir online bestellt, die gibt es eventuell auch im regionalen Biomarkt.

Lembas - nach dem Oroginalrezept von MDR WISSEN, schmuck verpackt in Bananenblätter. Bildrechte: Maurice Demante

Danach alle trockenen Zutaten miteinander vermengen und auf Wunsch im Mixer zerkleinern, dann wird das Brot nicht so stückig. Die Masse danach mit Aprikosen, Bananen und Leinsamen vermengen. Für eine teigigere Konsistenz 100-200 ml Wasser hinzufügen.

Backblech mit Backpapier auslegen oder einfetten. Teigmasse mit einem Löffel in quadratische Ausstechförmchen (ca. 10x10 cm) geben oder per Hand formen, so dass ca. 1 cm dicke Brotscheiben entstehen.