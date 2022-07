Wenn wir Musik hören, die uns gefällt, reagieren wir oft intuitiv – und wippen mit. Manche im Takt, andere eher ein wenig am Takt vorbei. Aber woran liegt das eigentlich, dass manche Menschen ein Rhythmusgefühl haben und andere eher nicht? Eine aktuelle Studie legt nahe, dass bestimmte Gene mit unserem Taktgefühl in Verbindung stehen könnten.

Im Rahmen der internationalen Studie, an der Forschende vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main beteiligt waren, sollten 606.825 Teilnehmende einschätzen, ob sie selbst im Takt eines musikalischen Beats klatschen können. In einer Reihe von Online-Experimenten wurde überprüft, ob die Personen mit ihrer Selbsteinschätzung richtig lagen. Das Ergebnis: Die meisten Menschen können gut einschätzen, ob sie ein Taktgefühl haben oder nicht.