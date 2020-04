Ein Mann tanzt vor einem Altersheim in Frankreich. Bildrechte: imago images/Hans Lucas

Everybody dance now - inzwischen ein Oldie, ein Ohrwurm der 90er-Jahre, und er sagt genau, was wir heute tun sollten: Tanzen! Denn der 29. April ist der Welttanztag. War er nicht immer, sondern ist er erst seit 1983. Ausgerufen hat ihn das internationale Komitee des Tanzes des Internationalen Theater Institutes (ITI-UNESCO) und zwar zum Geburtstag von Jean-Georges Noverre, den manche als den Begründer des modernen Balletts sehen. Tanz ist ein weltumfassendes Phänomen, die rhythmische Bewegung zu Musik oder Klängen gehört zu jeder Gesellschaft. Und diese Bewegung hört nie auf, sondern erfindet sich immer wieder neu.

Die Wissenschaft verrät die optimalen Bewegungen

Wem nichts einfällt und wessen Körper keine beeindruckenden Moves hergibt, nicht so schlimm. Wir helfen weiter - mit Wissenschaft. Wie wir uns auf Tanzflächen bewegen, und wie das wirkt, hat ein britisches Forschungsteam bereits 2010 untersucht und zwei Videos hinterlassen. Wer so tanzt, kommt gut an, sagte das Forschungsteam um Nick Neave, der inzwischen als Psychologie-Professor an der Northumbria Universität in Newcastle forscht. Er und sein Team wollten damals herausfinden, welche Bewegungen in welcher Geschwindigkeit, Häufigkeit und mit welchen Körperregionen auf Frauen attraktiv wirken.