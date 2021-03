In keinem anderen Land wurden mehr Menschen auf das Coronavirus getestet als in Dänemark. Während im Schnitt in Deutschland rund 510.000 Tests auf eine Million Einwohner fallen, waren es in Dänemark rund 2,8 Millionen Tests. Viele Dänen wurden also mehrfach getestet. Diese Situation lieferte eine riesige Datenmenge für Wissenschaftler aus Kopenhagen.