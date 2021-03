Noch Monate nach dem Ende einer Corona-Infektion klagt ein Teil der Patienten über anhaltende Symptome. Dabei spielt es meist keine Rolle, wie schwer die Covid-19-Erkrankung verlaufen ist. Auch Menschen mit milden Erkrankungen berichten über Erscheinungen wie chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten. Viele Studien gehen von etwa 25 Prozent der Corona-Infizierten aus, die noch zwei bis sechs Monate nach der eigentlichen Krankheit nicht wieder so gesund sind wie vor der Infektion. An der Würzburger Julius-Maximilians-Universität prüfen nun der Virologe Bhupesh Prusty und seine Kollegen einen Zusammenhang zu einem anderen rätselhaften Leiden, dem chronischen Erschöpfungssyndrom, das auch Myalgische Enzephalomyelitis (ME) genannt wird.

Ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Long-Covid, ME und den Herpesviren gibt, will das Team um Bhupesh Prusty nun in den kommenden Jahren erforschen. Dafür haben die Wissenschaftler gerade rund eine Millionen Euro Forschungsgelder von Stiftungen aus den USA und dem Vereinigten Königreich eingeworben. So sollen weitere Untersuchungen zu den genetischen Abläufen in den Zellen von ME- und Long-Covid-Betroffenen möglich werden.