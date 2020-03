Hoerner ist Strömungsmechaniker an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Und dort versucht er, einen Roboterfisch zu bauen. Das macht er nicht allein. Denn der Roboterfisch ist ein Projekt von Wissenschaftlern in Dresden, Jena, Stuttgart und dem estländischen Tallinn.

Stefan Hoerner und das internationale Team machen das, um echten Fischen zu helfen. Genau jenen Abertausenden, die sich Jahr für Jahr beim Durchqueren von Wasserkraftwerken tödlich verletzen. Sie werden direkt getroffen, geraten zwischen bewegliche Teile, werden in den Turbulenzen durchgewalkt, so beschreibt es Dr. Falko Wagner vom Institut für Gewässerökologie und Fischereibiologie Jena.

Für diese Tierversuche, um solche Mortalitätsraten zu ermitteln, kommen in Deutschland aktuell mehrere tausend Fische bis in Einzelfällen über 100.000 Fische pro Jahr zum Einsatz.

Solche Tier-Versuche sollen künftig die Roboterfische übernehmen. Mit einem eingebauten Antriebssystem richten sie sich selbständig gegen die Strömung aus. Später sollen Sensoren am Fischkörper Daten zum Verletzungsrisiko liefern. Sollten die Magdeburger Erfolg haben, könnte die Energiegewinnung aus Flüssen ihren bitteren Beigeschmack verlieren. Denn allein in Deutschland gefährden mehr als 7.000 Wasserkraftwerke das Leben der Fische.



Doch was, wenn auch die Roboterfische nicht ohne Schaden davonkommen und in den Turbinen kaputtgehen? Auch dafür hat Strömungsmechaniker Hoerner eine Lösung: