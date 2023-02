Beim "Staggering Disease", der "Taumelkrankheit", handelt es sich um eine Gehirn- und Rückenmarksentzündung, die sich in Verhaltens- und Bewegungsveränderungen äußern und auch zu Muskelfunktionsstörungen und Lähmungen der Hinterbeine führen kann. In den 1970er Jahren wurde sie erstmals in Schweden beschrieben. Mittels Genanalysen wurde das Rustrela-Virus als Ursache identifiziert, das ein Verwandter des menschlichen Röteln-Virus ist. Die Forschenden konnten außerdem feststellen, dass sich die Viren in den Nervenzellen der Tiere vermehrten und dadurch die krankheitsursächlichen Entzündungsreaktionen auslösten. Lange Zeit galt das bei Menschen Röteln verursachende Rubella-Virus als einziger Vertreter der Gattung Rubiviren. Erst kürzlich wurden bei Tieren zwei weitere Rubiviren entdeckt.