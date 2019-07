Das Phänomen, dass männliche Säugetiere den Nachwuchs ihrer Artgenossen töten, ist bekannt. Dadurch verschaffen sie sich Zugang zu einer größeren Anzahl an paarungsbereiten Weibchen. Dieter Lukas vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Elise Huchard vom Institut des Sciences de l’Évolution der Université Montpellier haben dieses Verhalten bei weiblichen Säugetieren untersucht. Sie stellten fest, dass die Kindstötungen auch unter den Weibchen ein verbreitetes Phänomen sind.

Die Kindstötungen unter den Tieren nennt man Infantizid. Innerhalb einiger Säugetierarten ist dies sogar die häufigste Todesursache von Jungtieren. Die Gründe für diese Tat können je nach Lebensumstand der Tiere ganz unterschiedlicher Natur sein. Streitfrage kann zum Beispiel das Territorium sein. Durch die Kindstötung werden andere Weibchen verdrängt, um somit mehr Platz für sich und den eigenen Nachwuchs zu schaffen. Weitere Ressourcen, die in Bezug auf die Jungtiere zum Streitpunkt werden können, sind Muttermilch, Zuwendung und Nahrung. Die Weibchen begehen Kindstötungen, wenn der Zugang zu diesen Ressourcen oder der eigene soziale Status in Gefahr sind.

"Eine Kindstötung erfolgt häufig dann, wenn die Anwesenheit fremder Nachkommen den Fortpflanzungserfolg eines Weibchens direkt gefährdet", so Elise Huchard in einer Mitteilung des Instituts. "Dies kann der Fall sein, wenn fremde Jungtiere den Zugang zu Ressourcen einschränken, die für den eigenen Nachwuchs lebenswichtig sind – zum Beispiel den Zugang zu Brutorten, Milch, Zuwendung und sozialem Status." Eine Spezies, in welcher Infantizide beispielsweise beobachtet wurden, sind die Erdmännchen.

Huchard und Lukas verweisen in ihrer Studie auf den Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen und den Infantiziden der Weibchen. Denn man findet "Kindstötungen häufiger bei Säugetierarten, die unter schwierigen Bedingungen leben und bei denen das Austragen und die Aufzucht der Nachkommen mit besonders hohen Kosten verbunden sind", so Huchard. Die Ergebnisse der Forscher sind in "The Royal Society" erschienen.