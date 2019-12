Die enorme Schwerkraft des nahen Saturns zwingt den kleinen Enceladus in eine elliptische Umlaufbahn. Der Mond wird dabei leicht gedehnt und gestreckt. Dadurch wird Druck auf das Wasser seines unterirdischen Ozeans aufgebaut, das sich dabei am felsigen Gesteinskern des Mondes reibt und sich so auf bis zu 90 Grad Celsius erwärmt.

Offen blieb dabei aber die Frage, warum sich die Spalten lediglich am Südpol von Enceladus gebildet haben, nicht aber an seinem Nordpol. Neue Simulationen von einem Team um Douglas Hemingway vom Carnegie Wissenschaftszentrum in den USA zeigen jetzt, dass die von den Gezeitenkräften erzeugten Spannungen sich an einem der Pole entladen. Nach Entstehung der ersten Spalte könne aber genügend Druck entweichen, so dass am anderen Pol keine neuen Spalten entstehen.